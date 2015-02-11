Продавщицу из Петербурга ждёт суд за аннулирование чеков и присвоение 5 тысяч рублей

По версии следствия, обвиняемая работала продавцом в одном из магазинов по Союзному проспекту.

В Невском районе Петербурга продавец обвиняется в хищении денежных средств из кассы. Об этом рассказали в районной прокуратуре.

По версии следствия, обвиняемая работала продавцом в одном из магазинов по Союзному проспекту и дважды аннулировала кассовые чеки за оплаченный покупателями товар. Таким образом за сентябрь 2024 года ей удалось похитить свыше 5 тысяч рублей. Руководство торговой точки, изучая отчеты, обратило внимание на количество "отмен". При этом товар лишь на бумаге значился в магазине, а по факту в нем отсутствовал.

Уголовное дело ч. 1 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному) направлено в Невский районный суд для рассмотрения по существу.

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Фото: unsplash (nrd)