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Способное достроить "Северный поток — 2" судно движется к Балтике

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На данный момент оно огибает Данию.

Способное достроить "Северный поток — 2" судно движется к Балтике. Это следует из данных портала Vesselfinder.

На данный момент судно огибает Данию. "Академик Черский" вышел из Находки в феврале и теперь двигается обратно.

Ранее мы сообщали о том, что судно для завершения "Северного потока-2" заблудилось. К такому выводу пришли аналитики портала по отслеживанию судов Myshiptracking и Vesselfinder. Специалисты рассказали, что российский корабль "Академик Черский" дает противоречивые сведения относительно собственного маршрута следования.

Видео: YouTube / Maxim Gorovoi, Владимир Евдокимов

Теги: академик черский, газопровод, северный поток 2
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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