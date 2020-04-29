На данный момент оно огибает Данию.

Способное достроить "Северный поток — 2" судно движется к Балтике. Это следует из данных портала Vesselfinder.

На данный момент судно огибает Данию. "Академик Черский" вышел из Находки в феврале и теперь двигается обратно.

Ранее мы сообщали о том, что судно для завершения "Северного потока-2" заблудилось. К такому выводу пришли аналитики портала по отслеживанию судов Myshiptracking и Vesselfinder. Специалисты рассказали, что российский корабль "Академик Черский" дает противоречивые сведения относительно собственного маршрута следования.

Видео: YouTube / Maxim Gorovoi, Владимир Евдокимов