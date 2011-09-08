Врач рассказала, как подготовить сосуды к холодам

Начать заботиться о здоровье можно с детского возраста.

Одним из самых простых и эффективных способов подготовить сосуды к низким температурам являются закаливающие процедуры, к которым можно приступить с детского возраста. О том, как помочь организму, рассказала рассказала врач общей практики Елена Кудряшова в эфире телеканала "Санкт-Петербург"

Например, можно ванны принимать прохладные, контрастный душ, ванночки для ног чередовать теплые и холодные. Сосуды нужно подготавливать заранее, если мы хотим сохранить здоровье. Елена Кудряшова, врач общей практики

Специалист добавила, что морозы опасны для людей с нарушениями сердечно-сосудистой системы и при ишемической болезни сердца. Морозный воздух может вызвать рефлекторный спазм сосудов сердца, что в худшем случае может привести к обострению инфаркта.

Ранее мы сообщили о том, что Петербургу выделят 2,3 млрд рублей на зарплаты медикам.

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