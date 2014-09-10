Спортсмены со всей страны съедутся в Петербург на турнир по единоборствам

Участие примут 3,5 тыс. спортсменов.

С 26 по 28 сентября в Санкт-Петербурге пройдет XIV Фестиваль единоборств имени Владимира Соловьева, участие примут около 3,5 тыс спортсменов. Об этом сообщает Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга.

В Санкт-Петербурге состоится XIV Фестиваль единоборств, посвященный памяти первого мастера спорта СССР международного класса Владимира Соловьева. В мероприятии примут участие около 3,5 тыс спортсменов.

На турнире будут представлены 12 видов единоборств: бокс, самбо, дзюдо, карате, хапкидо, киокушин, грэпплинг, джиу-джитсу, бразильское джиу-джитсу, смешанные боевые единоборства, а также вольная и греко-римская борьба. В рамках фестиваля пройдет открытый форум по развитию и популяризации единоборств, а также мастер-классы от заслуженных спортсменов. Мероприятие рассчитано на три дня — с 26 по 28 сентября.

Ранее мы сообщали, что Барриос хочет покинуть "Зенит".

Фото: пресс-служба Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга.