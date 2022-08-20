Спортсмены получат около 400 тысяч рублей за победу в соревнованиях Спартакиады

Олег Матыцин рассказал о премиальных для атлетов.

Глава российского министерства по спорту Олег Матыцин заявил о том, что премиальные денежные средства на Всероссийской спартакиаде сильнейших спортсменов планируются быть такими же, как на чемпионатах мира. Соответствующее заявление чиновник сделал в рамках пресс-конференции с журналистами. Он отметил, что документ находится на согласовании у правительства.

Планируем, что будут премиальные в размере чемпионатов мира - и спортсменам, и тренерам. Сейчас важно для всех иметь стабильный календарь, и Спартакиада служит тому гарантом. Олег Матыцин, глава Минспорта РФ

Эксперт добавил, что для отечественного спорта настал непростой период. Он напомнил о недопустимости политизации отрасли. По словам Матыцина, задача государства состоится в том, чтобы обеспечить атлетам конкурентность и соревновательность, предоставить социальные гарантии. По сезультатам проводимой Спартакиады им будут присваиваться звания и разряды.

Матыцин: Спартакиада является моделью Олимпийских игр в Париже.

Фото и видео: spartakiada2022.ru