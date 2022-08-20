  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:35
145
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Матыцин: Спартакиада является моделью Олимпийских игр в Париже

0 0

Глава Минспорта РФ рассказал о том, что данный турнир никогда ранее не был настолько масштабен.

Глава российского министерства по спорту Олег Матыцин считает, что Всероссийская Спартакиада сильнейших спортсменов является моделью летних Олимпийских игр в Париже. Соответствующее заявление чиновники сделал в рамках пресс-конференции в "Медиаспорте".

Мы рассматриваем Спартакиаду как смотр наших ресурсов, резерва сборных команд, уровня развития видов спорта. В таком масштабе проводится впервые, программа построена как модель парижской Олимпиады.

Олег Матыцин, глава Минспорта РФ

Напомним, что соревнования проходят на спортивных объектах в 12 российских регионах по 30 направлениям. Торжественная церемония открытия запланирована на 20 августа. Мероприятие пройдет в спортивном комплексе "Мегаспорт" в Москве. 

Матыцин уверен, что российский спорт скоро вернется на международную арену.

Фото и видео: spartakiada2022.ru

Теги: минспорт, олег матыцин, олимпиада в париже
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Спорт,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии