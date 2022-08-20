Матыцин: Спартакиада является моделью Олимпийских игр в Париже

Глава Минспорта РФ рассказал о том, что данный турнир никогда ранее не был настолько масштабен.

Глава российского министерства по спорту Олег Матыцин считает, что Всероссийская Спартакиада сильнейших спортсменов является моделью летних Олимпийских игр в Париже. Соответствующее заявление чиновники сделал в рамках пресс-конференции в "Медиаспорте".

Мы рассматриваем Спартакиаду как смотр наших ресурсов, резерва сборных команд, уровня развития видов спорта. В таком масштабе проводится впервые, программа построена как модель парижской Олимпиады. Олег Матыцин, глава Минспорта РФ

Напомним, что соревнования проходят на спортивных объектах в 12 российских регионах по 30 направлениям. Торжественная церемония открытия запланирована на 20 августа. Мероприятие пройдет в спортивном комплексе "Мегаспорт" в Москве.

Матыцин уверен, что российский спорт скоро вернется на международную арену.

Фото и видео: spartakiada2022.ru