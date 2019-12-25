Спортсмены ФК "Зенит" возложили цветы к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском кладбище

Сегодня, 10 мая, сине-бело-голубые посетили Пискаревское мемориальное кладбище. Клубная делегация почтила память жертв Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе футбольного клуба.
Игроки и наставники чемпионов России, а также "Зенита"-2, "Зенита"-м, женской основной и молодежного составов, воспитанники "Газпром"-Академии 2012 года рождения — возложили цветы у монумента "Мать-Родина" .
Футбольный клуб "Зенит"
Сначала участники акции почтили память павших минутой молчания. Затем спортсмены поздравили ветеранов, которые пришли на торжественно-траурную церемонию.
Ранее на Piter.tv: около 1,5 млн россиян посмотрели трансляцию "Бессмертного полка".
Фото: Телеграм / ФК "Зенит"
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