Спортсмены ФК "Зенит" возложили цветы к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском кладбище

Клубная делегация почтила память жертв Великой Отечественной войны.

Сегодня, 10 мая, сине-бело-голубые посетили Пискаревское мемориальное кладбище. Клубная делегация почтила память жертв Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе футбольного клуба.

Игроки и наставники чемпионов России, а также "Зенита"-2, "Зенита"-м, женской основной и молодежного составов, воспитанники "Газпром"-Академии 2012 года рождения — возложили цветы у монумента "Мать-Родина" . Футбольный клуб "Зенит"

Сначала участники акции почтили память павших минутой молчания. Затем спортсмены поздравили ветеранов, которые пришли на торжественно-траурную церемонию.

Ранее на Piter.tv: около 1,5 млн россиян посмотрели трансляцию "Бессмертного полка".

Фото: Телеграм / ФК "Зенит"