Около 1,5 млн россиян посмотрели трансляцию "Бессмертного полка"

DDOS-атаки удалось отразить.

Онлайн-трансляцию "Бессмертного полка" на странице шествия и в соцсетях посмотрели более 1,5 млн человек. DDOS-атаки удалось отразить. Об сообщили на портале ТАСС.

Отметим, что акция состоялась в очном формате впервые за два года пандемии. В единую базу "Бессмерного полка" поступило свыше 1,2 млн анкет из разных стран мира.

Напомним, в шествии "Бессмертного полка" приняли участие более миллиона человек в Петербурге. В первых рядах также шли губернатор Александр Беглов и спикер ЗакСа Александр Бельский. На протяжении всего маршрута было много полицейских и курсантов, которые следили за порядком. Для того, чтобы стать участником акции, нужно было пройти через металлодетектор. У горожан изымали жидкости. Кроме того, в этом году петербуржцы могли нести портреты не только героев Великой Отечественной войны, но и участников других войн с целью защиты Родины.

Фото: Piter.tv