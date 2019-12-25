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Многофункциональный спорткомплекс построят в Ломоносовском районе
Сегодня, 10:14
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Многофункциональный спорткомплекс построят в Ломоносовском районе

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Для этих нужд специалисты проведут реконструкцию нежилого объекта.

Новый многофункциональный спорткомплекс построят в Ломоносовском районе. Для этих нужд будет проведена реконструкция нежилого здания по адресу во внутригородском МО Ломоносовское. Об этом сообщила пресс-служба Москомстройинвеста.

Нежилое здание в Ломоносовском районе реконструируют с целью создания спортивного комплекса. В настоящее время на участке общей площадью 0,52 га расположено здание школы искусств площадью более 2,7 тыс. кв. м.

Анастасия Пятова,  руководитель Москомстройинвеста

Добавим, что при завершении строительства площадь спорткомплекса превысит 9 тыс. кв. м.

Ранее мы сообщили о том, что в Гатчине одобрили строительство онкоофтальмологического комплекса.

Фото: Pxhere

 

Теги: ленинградская область, ломоносовский район
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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