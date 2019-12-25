Новый многофункциональный спорткомплекс построят в Ломоносовском районе. Для этих нужд будет проведена реконструкция нежилого здания по адресу во внутригородском МО Ломоносовское. Об этом сообщила пресс-служба Москомстройинвеста.
Нежилое здание в Ломоносовском районе реконструируют с целью создания спортивного комплекса. В настоящее время на участке общей площадью 0,52 га расположено здание школы искусств площадью более 2,7 тыс. кв. м.
Анастасия Пятова, руководитель Москомстройинвеста
Добавим, что при завершении строительства площадь спорткомплекса превысит 9 тыс. кв. м.
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Фото: Pxhere
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