Спортивную школу в Петербурге оштрафовали за нарушения санитарных норм

Защитник просил вынести предупреждение.

Петроградский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности СПб ГБУ спортивную школу олимпийского резерва "Школа высшего спортивного мастерства по водным видам спорта имени Ю.С. Тюкалова" за нарушение санитарно-эпидемиологических норм. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

При проведении санитарно-эпидемиологического расследования причин возникновения инфекционных заболеваний в спортшколе были выявлены различные нарушения. В организационном коллективе были больные с признаками ОРВИ, не была организована их незамедлительная изоляция и обеззараживание воздуха и профилактическая дезинфекция.

Защитник вину Школы признал частично, пояснив, что облучатели приобретены в июне, на момент проверки ещё не были установлены, данные в журнале о высокой температуре были внесены ошибочно, сотрудник написал объяснительную. Также он просил назначить наказание в виде предупреждения.

Специалист-эксперт Роспотребнадзора по Петербургу отметила, что расследование проводилось по жалобе петербурженки. Та сообщила о том, что на работу был допущен сотрудник с признаками ОРВИ, а другого сотрудника госпитализировали с пневмонией.



Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей.

Ранее суд приостановил работу гипермаркета "Сезон" на Пулковском шоссе из-за нарушения гигиенических нормативов.

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