Спортивный комплекс в Светогорске начал работу

Новый спортивный объект построен по программе «Газпром - детям».

21 декабря губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и Председатель Правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер в режиме видеоконференцсвязи дали старт работе физкультурно-оздоровительного комплекса в Светогорске.

Как сообщила пресс-служба районной администрации, новый спортивный объект построен по программе "Газпром - детям". Алексей Миллер поблагодарил администрацию Ленинградской области и губернатора за конструктивную совместную работу сообщил, что в планах и в дальнейшем развивать спортивную инфраструктуру региона.

В церемонии открытия ледовой арены приняли участие председатель областного комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Иванов, начальник управления реализации проектов Фонда поддержки социальных инициатив "Газпрома" Елена Ерошкина, глава администрации МО "Выборгский район" Ильдар Гилязов.

Поздравляю всех с этим долгожданным событием! Трудно представить, что всего несколько лет назад здесь был бесхозный пустырь. Теперь на этом месте по программе "Газпром - детям" построен современный Ледовый дворец. Сегодня он распахнул свои двери и стал настоящим подарком для жителей. отметил Ильдар Гилязов.

Глава администрации МО "Выборгский район" Ильдар Гилязов торжественно вручил клюшку лучшему игроку матча из команды "Фаворит" Матвею Новикову.

Ранее мы сообщили о том, что третье место в соревнованиях по дзюдо завоевал воспитанник "Фаворита".

Фото: администрация МО "Выборгский район"