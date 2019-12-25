Третье место в соревнованиях по дзюдо завоевал воспитанник «Фаворита»

Роман Кундухов взял бронзу в весовой категории свыше 100 килограмм.

19 декабря в Выборге прошли XII традиционные межрегиональные соревнования по дзюдо "Кубок Губернатора Ленинградской области". В них приняли участие спортсмены из 22 регионов России. Как сообщила пресс-служба районной администрации, состязания прошли с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер.

В церемонии их открытия приняли участие депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Олег Петров и Михаил Макаров, заместитель главы администрации МО "Выборгский район" Николай Шишкин. Областные парламентарии вручили подарочный сертификат для улучшения материально-технической базы выборгской федерации дзюдо, которой в этом году исполнилось 45 лет.

Затем начались поединки в семи весовых категориях. В этом году в программу турнира были включены только соревнования среди мужчин. В них приняли участие спортсмены, имеющие спортивную квалификацию не ниже первого спортивного разряда. Согласно требованиям Роспотребнадзора зрители на соревнования не были допущены. Поединки прошли в 3 этапа.

В весовой категории свыше 100 килограмм третье место завоевал воспитанник выборгского "Фаворита" Роман Кундухов. Всего дзюдоисты из Ленобласти завоевали одну золотую и две бронзовых медали.

Ранее мы сообщили о том, что в Выборге наградили инициативных граждан.

Фото: администрация МО "Выборгский район"