В Выборге наградили инициативных граждан

Победители конкурса «Инициативный гражданин Ленобласти» получили подарочные сертификаты и благодарственные письма губернатора.

16 декабря в онлайн-формате прошел "Форум инициативных граждан Ленинградской области". В мероприятии принял участие глава региона Александр Дрозденко.

Участники обсудили вовлечение жителей в реализацию нацпроекта "Формирование комфортной городской среды" на территории Ленобласти, продвижение инициатив жителей сельских поселений и другое.

В рамках мероприятия состоялось награждение победителей и участников конкурса "Инициативный гражданин Ленинградской области". Подарочные сертификаты и благодарности активистам, по предложениям которых в Выборгском районе благоустраиваются городские и сельские территории, вручил глава районной администрации Ильдар Гилязов.

Ранее мы сообщили о том, что в администрацию Выборгского района поступило 11 заявок на благоустройство территорий.

фото: Piter.TV