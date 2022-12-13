Вместо ресторана у Константиновского дворца в Стрельне планируют открыть фитнес-клуб

ООО «Планета спорт» получило разрешение на проведение реконструкции здания от Госстройнадзора.

На Санкт-Петербургском шоссе в Стрельне вместо расположенного у Константиновского дворца ресторана откроют новый фитнес-центр. Об этом пишет издание "Деловой Петербург".

Реконструкцию здания проведёт компания ООО "Планета спорт", которая уже получила соответствующее разрешение Госстройнадзора. Владельцем данной компании является ресторатор Сергей Симарев: согласно данным "Контур.Фокус", бизнесмен владеет ресторанами "Токио–city", "Бахрома" и другими проектами. Кроме того, "Планете спорт" принадлежит один из субдоменов сайта одноименной сети спортивных магазинов и земельный участок в Стрельне площадью 2,9 тыс. кв.м. Ожидается, что площадь объекта после реконструкции уменьшится до 1,3 тыс. кв. метра.

Конкретная концепция нового проекта пока не представлена. Известно лишь, что частично помещение фитнес-центра займёт общепит.

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Фото: ВКонтакте / Государственный комплекс "Дворец конгрессов" (Катерина Санина)