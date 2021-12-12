Спортивный клуб с подземной автостоянкой появится в Приморском районе Петербурга

Спортивный клуб оборудуют двумя бассейнами, СПА-комплексом, двумя тренажёрными залами и двумя залами единоборств.

Земельный участок площадью 4 400 квадратных метров на улице Оптиков передадут инвестору для строительства трехэтажного спортивного клуба с подземной парковкой. Об этом в понедельник, 14 марта, сообщили в пресс-службе Смольного.

Сообщается, что спортивный клуб оборудуют двумя бассейнами, СПА-комплексом, двумя тренажёрными залами и двумя залами единоборств. После завершения проекта инвестор "СК Пандора" передаст его в собственность города. Отмечается, что завершить строительство планируется к 2025 году.

Ранее мы сообщали, что в этом году на пересечении улиц Оптиков и Планерной построят спортивную площадку для занятий вело-роллер-спортом.

Фото: pexels

