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Спортивный клуб с подземной автостоянкой появится в Приморском районе Петербурга
Сегодня, 19:12
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Спортивный клуб с подземной автостоянкой появится в Приморском районе Петербурга

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Спортивный клуб оборудуют двумя бассейнами, СПА-комплексом, двумя тренажёрными залами и двумя залами единоборств.

Земельный участок площадью 4 400 квадратных метров на улице Оптиков передадут инвестору для строительства трехэтажного спортивного клуба с подземной парковкой. Об этом в понедельник, 14 марта, сообщили в пресс-службе Смольного. 

Сообщается, что спортивный клуб оборудуют двумя бассейнами, СПА-комплексом, двумя тренажёрными залами и двумя залами единоборств. После завершения проекта инвестор "СК Пандора" передаст его в собственность города. Отмечается, что завершить строительство планируется к 2025 году. 

Ранее мы сообщали, что в этом году на пересечении улиц Оптиков и Планерной построят спортивную площадку для занятий вело-роллер-спортом.

Фото: pexels
 

Теги: подземная парковка, спортивный клуб, улица оптиков
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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