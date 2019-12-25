Спортивный директор "Лацио" обвинил правительство Италии в дискриминации футбола

Клуб из Рима занимает второе место в Серии А.

Спортивный директор итальянского "Лацио" Игли Таре в эфире клубного радио подверг критике местные власти из-за их решения продлить срок возобновления коллективных тренировок до 18 мая из-за пандемии коронавируса.

В свете принятых решений создается ощущение дискриминации. Я слышал вчера, что министр спорта сказал, что он должен подумать об охране здоровья. Но затем мы посылаем футболистов бегать в парках среди людей, а не делать это в спортивных центрах. Я не знаю, какова его цель. И она никак не связана с помощью футболу. Игли Таре, спортивный директор "Лацио"

Напомним, чемпионат Италии (Серия А - прим.) был прерван в связи с пандемией коронавируса на неопределенный срок. В турнирной таблице первое место занимает "Ювентус". Клуб из Турина набрал 63 очка после 26 матчей. "Лацио" отстает от лидера на один балл. Согласно последним данным, Серию А планируют возобновить не раньше июня.

Ранее президент "Лацио" заявил, что хочет провести золотой матч с "Ювентусом".

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