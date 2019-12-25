Президент "Лацио" хочет решить судьбу чемпионата Италии по футболу в золотом матче с "Ювентусом"

Его команда выиграла в матче первого круга со счетом 3:1.

Президент римского "Лацио" Клаудио Лотито в интервью изданию La Repubblica поделился мнением о возможности определить чемпиона Италии по футболу сезона 2019/20 с помощью золотого матча, в котором его команда встретится с туринским "Ювентусом". Обе команды претендуют на титул.

Я бы согласился на чемпионский матч, но сам никогда не задавался таким вопросом. В любом случае, возобновление сезона поставит клуб в невыгодное положение. Мы знали, что не сможем играть на три фронта, поэтому пожертвовали Лигой Европы. У нас появилась возможность играть раз в неделю. Но если теперь сезон возобновится, то мы вместе с остальными будем играть дважды в неделю и растеряем все преимущество. Я думаю об интересах всех 20 команд. Сейчас нас отделяет всего лишь одно очко от "Ювентуса". В первом матче мы обыграли их со счетом 3:1, у нас впереди еще одна встреча. Для полной справедливости скажите, должны ли отстающие от нас "Интер" и "Аталанта" быть к этому причастны? Клаудио Лотито, президент "Лацио"

Напомним, чемпионат Италии был прерван в связи с пандемией коронавируса на неопределенный срок. В турнирной таблице первое место занимает "Ювентус". Клуб из Турина набрал 63 очка после 26 матчей. Ближайший преследователь, "Лацио", отстает на один балл. Согласно последним данным, чемпионат Италии планируют возобновить не раньше июня.

Ранее Министр спорта Италии поделился мнением о шансах возобновить нынешний сезон.

Фото: juventus.com