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Спортивные выходные готовят для жителей Ленобласти
Сегодня, 10:52
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Спортивные выходные готовят для жителей Ленобласти

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За два дня на территории региона состоятся более 40 физкультурных и спортивных мероприятий.

Грядущие выходные дни в Ленобласти, 20 и 21 января, будут насыщены большим количеством спортивных мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба администрации 47-ого региона.

Так, жителей Ленобласти лыжные гонки, "День снега", состязания на шахматной доске, соревнования по спортивному скалолазанию, а также ещё более 40 физкультурных и спортивных мероприятий.

С полной программой спортивных выходных можно ознакомиться на официальном сайте регионального правительства.

Ранее мы сообщили о том, что п"Поезд Победы" прибудет в Ленобласть 23 января.

Фото: Правительство Ленобласти

Теги: ленинградская область, спорт
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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