"Поезд Победы" прибудет в Ленобласть 23 января

Первой в этом году передвижной музей встретит Гатчина.

В Ленобласть 23 января приедет легендарный "Поезд Победы", рассказали в пресс-службе администрации Ленинградской области.

Первой в этом году передвижной музей встретит Гатчина, а после его ждут в Волосово, Кингисеппе и Луге. В музее можно увидеть события Великой Отечественной войны: артиллерийскую дуэль бронепоездов, жестокое сопротивление последних солдат гарнизона Брестской крепости, битву за Москву, сложнейшие операции, которые врачи выполняли прямо на ходу санитарного поезда.

Все желающие могут свободно посетить выставку, пройдя регистрацию на сайте проекта поездпобеды.рф.

Музей "Поезд Победы" прибудет на станцию "Новый Петергоф" уже завтра, 20 января. Состав пробудет на станции в течение двух дней (с 20 по 22 января).

Видео: администрация Ленобласти