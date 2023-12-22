"Поезд Победы" прибудет в Петербург 20 января

Состав пробудет на станции "Новый Петергоф" в течение двух дней.

Музей "Поезд Победы" прибудет на станцию "Новый Петергоф" уже в субботу, 20 января. Это интерактивная выставка, каждая из 12-ти тематических зон посвящена отдельным событиям Великой Отечественной войны.

Состав пробудет на станции в течение двух дней (с 20 по 22 января).

Бесплатные билеты на выставку можно получить на сайте проекта. Регистрация откроется заранее с 19 января.

Ранее мы сообщили о том, что ветераны смогут бесплатно проехать по ЗСД 18 и 27 января.

Фото: поездпобеды.рф