В спортивных школах появятся швертботы "Оптимист", кресла-коляски, комплекты спортивного инвентаря и оборудования для фехтования и другие.

Во вторник, 5 апреля, стало известно, что спортивные школы Петербурга получат новый инвентарь и оборудование. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

В спортивных школах появятся швертботы "Оптимист", кресла-коляски, комплекты спортивного инвентаря и оборудования для фехтования, мишенные установки для биатлона для стрельбы из пневматического оружия с рамкой, хоккейными клюшками и аппаратно-программными комплексами.

В постановлении указано, что оборудование и инвентарь получат СПб ГБУ СШОР "Центр художественной гимнастики "Жемчужина", СПб ГБУ СШОР "Школа высшего спортивного мастерства по водным видам спорта имени Тюкалова", СПб ГБПОУ "Училище олимпийского резерва №1", ГБУ СШОР №1 Московского района и другие спортивные учреждения.

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Фото: pexels

