Политолог прокомментировал введение антироссийских санкций в спорте

Он считает, что соревнования между спортсменами из СНГ будут возможны.

Политолог Алексей Ломов в эфире телеканала "Санкт-Петербург" прокомментировал санкции в отношении России, которые затронули спорт. По мнению эксперта, международные организации рубят сук, на котором они сидят.

Спорт, к сожалению, в последнее время превратился в индустрию. Это рекламные контракты, это не связано. Поэтому он упал в политику. Конечно, это расстройство для спортсменов, потому что мы понимаем, что спортсмены живут, чтобы тренироваться. Алексей Ломов.

Политолог считает, что хорошая сторона тоже есть, так как спорт внутри России будет развиваться. Кроме того, можно будет соревноваться со спортсменами государств, которые заняли нейтральную сторону в конфликте России и Украины. Санкции дают возможность задуматься о том, каким образом спорт развит внутри страны, считает Ломов.

Фото: администрация Петербурга