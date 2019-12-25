Спортивные секции Ленобласти начали новый набор

Юные жители региона могут выбрать для себя подходящую школу или ФОК.

В Ленинградской области проходит новый набор в различные школы и спортивные секции. Об этом соообщила пресс-служба администрации региона.

Молодые люди и дети смогут записаться в детско-юношеские спортивные школы, ФОКи и бассейны. Отметим, что набор в секции будет проводиться с учетом противоэпидемических норм - с регулярными дезинфекциями и соблюдением необходимой дистанции.

Отметим, что результаты работы спортивных клубов для детей и молодежи, а также телефоны для записи представлены на сайте регионального Комитета по физической культуре и спорту.

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