Спортивные секции Ленобласти начали новый набор

В Ленинградской области проходит новый набор в различные школы и спортивные секции. Об этом соообщила пресс-служба администрации региона.
Молодые люди и дети смогут записаться в детско-юношеские спортивные школы, ФОКи и бассейны. Отметим, что набор в секции будет проводиться с учетом противоэпидемических норм - с регулярными дезинфекциями и соблюдением необходимой дистанции.
Отметим, что результаты работы спортивных клубов для детей и молодежи, а также телефоны для записи представлены на сайте регионального Комитета по физической культуре и спорту.
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Фото: Pixabay
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