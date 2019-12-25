В Гатчине появится новая ледовая арена

Соглашение на строительство подписала Олимпийская чемпионка Ирина Роднина.

В Гатчине заключено соглашение на строительство Ледовой арены. Документ подписали президент Всероссийской федерации школьного спорта, трехкратная Олимпийская чемпионка, координатор проекта "Дворовый спорт" Ирина Роднина и глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим. Об этом сообщила "Гатчинская Правда".

Известно, что объект будет расположен в микрорайоне Аэродром на улице Слепнева. Контракт на подготовку смет был составлен еще в декабре 2019 года.

По словам Ирины Родниной, проект "Дворовый спорт" подразумевает работу с детьми, а также реконструкция спортивных залов в школах и спортивных объектов. Одним из них станет новый ледовый дворец.

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Фото: "Гатчинская правда"