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В Гатчине появится новая ледовая арена
Сегодня, 19:26
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В Гатчине появится новая ледовая арена

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Соглашение на строительство подписала Олимпийская чемпионка Ирина Роднина.

В Гатчине заключено соглашение на строительство Ледовой арены. Документ подписали президент Всероссийской федерации школьного спорта, трехкратная Олимпийская чемпионка, координатор проекта "Дворовый спорт" Ирина Роднина и глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим. Об этом сообщила "Гатчинская Правда".

Известно, что объект будет расположен в микрорайоне Аэродром на улице Слепнева. Контракт на подготовку смет был составлен еще в декабре 2019 года.

По словам Ирины Родниной, проект "Дворовый спорт" подразумевает работу с детьми, а также реконструкция спортивных залов в школах и спортивных объектов. Одним из них станет новый ледовый дворец.

Ранее мы рассказали о том, что любители походов поборются за звание "Турист России" в Ленобласти.

Фото: "Гатчинская правда"

Теги: гатчина, ледовая арена, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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