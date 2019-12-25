Любители походов поборются за звание "Турист России" в Ленобласти

Всего участники преодолеют 75 километров.

В среду, 9 сентября, в Ленинградской области стартовал поход для претендентов на звание "Турист России". Участники распределились по командам и отправились в путь в сопровождении инструктора. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Любители туризма должны будут преодолеть 75 километров. Во время похода они могут пользоваться всем необходимым оборудованием, в которое входят тенты, палатки, рюкзаки, спальные мешки, утварь для приготовления еды.

Маршрут будет пролегать от детского лагеря "Россонь" через деревню Малое Куземкино и поселок Кирьямо. Домой участники похода вернутся 13 сентября, получив там фирменные значки "Турист России", удостоверение Федерации российского спортивного туризма и памятные подарки.

Ранее мы рассказали о том, что в Ломоносовском районе заработало "Школьное ТВ".

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области