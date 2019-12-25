Петербургские спортивные организации смогут получить субсидию от города

Денежная поддержка предоставляется на конкурсной основе.

Спортивные организации Петербурга смогут рассчитывать на субсидию городского правительства. Соответствующее постановление 30 июля подписал губернатор Александр Беглов, рассказали в пресс-службе Смольного.

Отмечается, что выплата предназначена для возмещения затрат по покупке спортивного инвентаря, оборудования и экипировки, получить субсидию смогут получить региональные спортивные федерации по видам адаптивного спорта. Важно, чтобы они прошли госаккредитацию. Также на выплату могут претендовать организации, воспитывающие сильнейшие команды по игровым видам спорта. На конкурсной основе они смогут компенсировать свои затраты на подготовку и участие своих команд в крупных соревнованиях и покупку экипировки.

Ранее Смольный выделил 2 миллиона рублей на поддержку научных изданий.

Фото: Piter.TV