На ЧМ-2018 не было зафиксировано ни одного случая проявления расизма

Россияне доказали, что они уважают все культуры и нации.

На Чемпионате мира по футболу 2018 года не было зафиксировано ни одного случая проявления расизма или нетерпимости к сексуальным меньшинствам. Россияне доказали, что они относятся с уважением ко всем культурам и нациям. Об этом сообщают "Известия", ссылаясь на слова главы международной организации Sport for all Яниса Кузинса.

По словам Кузинса, поведение российских болельщиков во время ЧМ-2018 должно послужить примером для организаторов следующих турниров. Он считает, что футбол должен сближать людей, что и произошло в России.

Напомним, что Sport for all входит в мировую сеть FARE по борьбе с ксенофобией и расизмом в европейском футболе. В настоящее время сотрудники организации готовят доклад, в котором будут озвучены все итоги мирового первенства в РФ. Доклад представят на конференции в Латвии в сентябре этого года.

Ранее мы писали, что благодаря ЧМ-2018 иностранцы еще долго будут вспоминать россиян хорошими словами.

Фото: ru.fifa.com