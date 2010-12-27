Спорные тепловые сети нашли хозяина

Петербургские теплоэнергетики разрешили пятилетний спор.

10 сентября ТЭК передал АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" 23 км спорных сетей после затяжного противостояния, сообщает пресс-центр ГУП "ТЭК СПб". Еще с 2010 года, когда новосозданной АО "Теплосеть СПб" передали в собственность коммуникации в ряде районов, вместе с официальными сетями продолжали находить бесхозные. Большинство из них расположилось в Центральном районе, оставшаяся часть – в Адмиралтейском, Фрунзенском, Кировском и Московском. В некоторых районах отрезки сетей ТЭКа, полученные от города, оказывались в таком плотном соседстве с трубопроводами частной компании, что это затрудняло обслуживание и ставило под сомнение надежность теплоснабжения жителей.

ТЭК вместе с Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению пять лет пытался передать в аренду "Теплосети" 23 км бесхозных сетей. Вопрос откладывался из-за неопределенности источника финансирования для дополнительных расходов на аренду.

Долгожданное соглашение в преддверии нового отопительного сезона должно разрешить еще и финансовый момент. Как отметил генеральный директор ТЭКа Иван Болтенков, передача спорных сетей продолжит взятый ТЭКом курс на снижение затрат.

"За счет прекращения обслуживания чужих сетей предприятие компенсирует ранее понесенные затраты порядка 20 млн за прошлые годы и будет дополнительно получать 47 млн рублей ежегодно. Данная тактика полностью совпадает со стратегией оптимизации затрат компании", – отметил гендиректор.

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Фото: ГУП "ТЭК СПб"