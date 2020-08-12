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Спиваков отказался от ордена, который ему вручал Лукашенко

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Он резко раскритиковал его за жестокое подавление протестов.

Советский и российский дирижер и скрипач Владимир Спиваков отказался от Ордена Франциска Скорины. Ему его вручал президент республики Александр Лукашенко. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".

Музыкант написал открытое письмо Лукашенко, в котором резко раскритиковал его за жестокое подавление протестов против фальсификации выборов президента при помощи МВД, ОМОНа и и прочих силовых структур.

Сегодня на вашем "празднике" царит мракобесие, тирания, насилие и бесконечные примеры крайней жестокости.

Владимир Спиваков, дирижер

Он добавил, что избавляется от ордена, так как ему стыдно его носить.

Ранее Лукашенко призвал протестующих устроиться на работу.

Теги: лукашенко, протесты в белоруссии, спиваков
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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