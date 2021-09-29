Список медицинских работников, получающих стимулирующие выплаты, расширен в Петербурге

Выплаты предоставят за счет бюджетных средств, предусмотренных городскому комитету по здравоохранению законом "О бюджете Петербурга на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов".

В постановление Правительства Петербурга об установлении выплат работникам государственных медицинских организаций внесены изменения. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного 21 декабря.

Речь идет о дополнении перечня категорий медицинских работников, которым рекомендовано устанавливать выплаты высшими исполнительными органами субъектов РФ.

Расширяется перечень категорий получателей стимулирующих выплат за особые условия труда, дополнительную нагрузку и расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам медицинских организаций, подведомственных исполнительным органам государственной власти Петербурга и не участвующих в базовой программе обязательного медицинского страхования. Пресс-служба Смольного

Выплаты предоставят за счет бюджетных средств, предусмотренных городскому комитету по здравоохранению законом "О бюджете Петербурга на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов".

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