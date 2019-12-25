Московские врачи будут получать доплаты за вакцинацию от коронавируса

В правительстве столицы считают, что такая мера поможет ускорить вакцинацию и ревакцинацию среди москвичей.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому столичные медики будут получать стимулирующие выплаты за проведение вакцинации от COVID-19. Об этом информирует пресс-служба городской администрации.

Данная мера поможет ускорить вакцинацию и ревакцинацию среди жителей росийской столицы, считают в правительстве Москвы

Правительство Москвы приняло решение о введении выплат стимулирующего характера работникам медицинских организаций, обеспечившим привлечение граждан к вакцинации (ревакцинации) от COVID-19 сверх установленных плановых заданий. из сообщения московской горадминистрации

За одного вакцинированного в возрасте от 18 до 60 лет доплата составит 200 рублей, за привитого в возрасте старше 60 лет – 400 рублей.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин вышел из режима самоизоляции. По его словам, о прекращении карантина говорит то, что Путин сегодня провел личную встречу с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, перед которой произошел обмен необходимой информацией со стороны соответствующих служб.

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