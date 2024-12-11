Список иностранных делегаций на ПМЭФ-2025 еще не утвержден

Список зарубежных делегаций, которые получат приглашение на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2025 году, еще окончательно не утвержден. Эту информацию предоставил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью РИА Новости.
ПМЭФ является одним из важнейших мероприятий в области экономики, ежегодно собирающим участников из бизнес-сферы, политических кругов и экспертного сообщества со всех уголков планеты. В нынешнем году форум запланирован на период с 18 по 21 июня.
Основная тема мероприятия обозначена как "Основы многополярности — создание новых точек роста".
Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге утвержден план мероприятий по подготовке к проведению ПМЭФ-2025.
Фото: Telegram / Росконгресс Директ (архив)
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