Список иностранных делегаций на ПМЭФ-2025 еще не утвержден

Основная тема мероприятия обозначена как "Основы многополярности — создание новых точек роста".

Список зарубежных делегаций, которые получат приглашение на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2025 году, еще окончательно не утвержден. Эту информацию предоставил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью РИА Новости.

ПМЭФ является одним из важнейших мероприятий в области экономики, ежегодно собирающим участников из бизнес-сферы, политических кругов и экспертного сообщества со всех уголков планеты. В нынешнем году форум запланирован на период с 18 по 21 июня.

Основная тема мероприятия обозначена как "Основы многополярности — создание новых точек роста".

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге утвержден план мероприятий по подготовке к проведению ПМЭФ-2025.

Фото: Telegram / Росконгресс Директ (архив)