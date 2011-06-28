8 сентября списки погибших в блокаду Ленинграда прочитают в Эрмитаже

Чтения пройдут с 13:00 до 17:00.

В День памяти жертв блокады Ленинграда (8 сентября) в Большом дворе Зимнего дворца состоятся Чтения поминальных блокадных списков. Эрмитаж приглашает всех жителей и гостей Санкт-Петербурга принять участие в акции и вспомнить погибших. В рамках мероприятия будут зачитаны имена, фамилии и адреса ленинградцев, чья жизнь оборвалась в годы блокады.

Акция проводится с 2018 года по инициативе группы "Комитет 8 сентября". Основная цель – озвучить все известные имена погибших в блокаду, даже если на это уйдут годы. За прошедшие шесть лет на различных площадках города были произнесены 141878 имён из примерно 700 000 известных.

Чтения пройдут с 13:00 до 17:00. Вход в Большой двор Зимнего дворца осуществляется через главный вход с Дворцовой площади.

Шоу "Поющие мосты" 7 и 8 сентября посвятят Дню начала блокады Ленинграда.

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Фото: ВКонтакте/ День памяти жертв блокады | 8 сентября