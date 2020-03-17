Спикер заксобрания Иркутской области Сергей Сокол ушел в отставку. Чиновник переходит на новую должность в Госдуму России. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента "ТАССу".
Сергей Сокол подал в отставку, он переходит в Госдуму, где ему перешел мандат Ольги Баталиной
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Напомним, что представительница партии ЕР Баталина перешла на должность замглавы Минтруда. В связи с этим назначением ей пришлось досрочно прекратить свои полномочия депутата.
Напомним, что Сокол возглавлял ЗакС Иркутской области с сентября 2018 года. Его кандидатура на данное место предложена партией "ЕР".
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