Парламентарий перешел на освободившееся место в Госдуму РФ.

Спикер заксобрания Иркутской области Сергей Сокол ушел в отставку. Чиновник переходит на новую должность в Госдуму России. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента "ТАССу".

Сергей Сокол подал в отставку, он переходит в Госдуму, где ему перешел мандат Ольги Баталиной прокомментировали чиновники

Напомним, что представительница партии ЕР Баталина перешла на должность замглавы Минтруда. В связи с этим назначением ей пришлось досрочно прекратить свои полномочия депутата.

Напомним, что Сокол возглавлял ЗакС Иркутской области с сентября 2018 года. Его кандидатура на данное место предложена партией "ЕР".

Ранее Валентина Терешкова заявила о словах благодарности за "сохранение Путина".