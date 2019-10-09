Валентина Терешкова заявила о словах благодарности за "сохранение Путина"

Депутату Госдумы приходит много писем на почту.

Депутат Госдумы и первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова в эфире телеканала "Россия-1" заявила о том, что ей на почту присылают письма с благодарностями.

"Я получаю огромную почту и каждое письмо начинается с таких слов: "Спасибо за то, что вы сказали о сохранении Владимира Владимировича Путина. Люди помнят о том, что Путин, когда стал главой государства, буквально собирал страну по частицам" - сказала Терешкова.

Напомним, что Госдума приняла во втором чтении законопроект об изменении Конституции Российской Федерации, в том числе с учетом поправки Терешковой, которая дает право действующему президенту принимать участие в выборах. Президент России Владимир Путин одобрил поправку с условием ее рассмотрения Конституционным судом, чтобы она не противоречила Конституции.

Ранее Валентина Терешкова заявила о том, что критикующие ее поправку не любят страну.

Фото: VK / @duma

Видео: Youtube/Правительство России, ВК/Государственная Дума