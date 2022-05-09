Спикер петербургского парламента высказался о квадробинге

Александр Бельский надеется, что в парламенте не примут закона о выгуле детей.

На минувшем заседании Законодательного Собрания Санкт-Петербурга в первом чтении был принят законопроект о введении правил выгула собак в черте города. В связи с этим "Петербургский дневник" во время брифинга задал вопрос спикеру парламента, не ждет ли схожая участь и детей, которые увлекаются квадробингом.

В первую очередь это дети. И у детей бывают разные увлечения. Все мы в детстве на Новый год были кто зайчиками , а кто собачками. У детей определённые моменты там в период роста, что они каким-то образом пытаются быть кем-то. Бывают разные увлечения, которые тем или иным образом подпитываются, в том числе и в Интернете. Мне кажется, что это, как и любое другое увлечение у наших детей, пройдёт. Не нужно терять голову от всего того, что происходит. Нужно в первую очередь работать с родителями, многое зависит от воспитания. Александр Бельский, Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Схожую терпимую позицию по проблеме квадробинга выразил недавно и актер Сергей Безруков. В своей реплике он предположил, что дети-квадроберы – это будущие артисты театра и кино.

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Санкт-Петербурга