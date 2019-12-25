Спикер парламента и губернатор возложили цветы к надгробию Петра I

В честь юбилейных торжеств в городе организована масштабная культурная программа.

Петербург 9 июня отмечает день рождения Петра I. Председатель ЗакСа Александр Бельский, губернатор Северной столицы Александр Беглов и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко приняли участие в панихиде по императору и освящении мерной иконы в Петропавловском соборе. Они возложили цветы к надгробию первого императора России. Об этом сообщила пресс-служба ЗакСа.

Как рассказал Александр Беглов, сегодняшняя панихида по императору станет доброй традицией. Ее будут служить в день рождения Петра Великого по старому стилю и в день его памяти.

В честь юбилейных торжеств в городе организована масштабная культурная программа, одним из центральных событий станет исторический проект "30 картин из жизни Петра Великого" на Марсовом поле.

Фото: пресс-служба ЗакСа