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Спикер парламента и губернатор возложили цветы к надгробию Петра I
Сегодня, 11:44
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Спикер парламента и губернатор возложили цветы к надгробию Петра I

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В честь юбилейных торжеств в городе организована масштабная культурная программа.

Петербург 9 июня отмечает день рождения Петра I. Председатель ЗакСа Александр Бельский, губернатор Северной столицы Александр Беглов и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко приняли участие в панихиде по императору и освящении мерной иконы в Петропавловском соборе. Они возложили цветы к надгробию первого императора России. Об этом сообщила пресс-служба ЗакСа.  

Как рассказал Александр Беглов, сегодняшняя панихида по императору станет доброй традицией. Ее будут служить в день рождения Петра Великого по старому стилю и в день его памяти. 

В честь юбилейных торжеств в городе организована масштабная культурная программа, одним из центральных событий станет исторический проект "30 картин из жизни Петра Великого" на Марсовом поле

Фото: пресс-служба ЗакСа

Теги: александр беглов, александр бельский, петр великий
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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