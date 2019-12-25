Спикер ЗакСа заявил о дополнительной поддержке мобилизованных

В чем именно она будет заключаться, пока неясно.

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский заявил в эфире телеканала "Санкт-Петербург" о том, что мобилизованных гражданам нужно оказать дополнительную поддержку.

По словам депутата, нужно "обеспечить максимальную помощь людям, которые уходят защищать Родину". Бельский отметил, что на федеральном уровне уже были введены новые социальные гарантии, теперь нужно ввести их и на уровне региона.

Считаю, что и у Петербурга достаточно возможностей. Александр Бельский.

Соответствующие поправки собираются рассмотреть уже на сегодняшнем пленарном заседании.

Ранее в Минобороны показали, как во Фрунзенском районе увозят мобилизованных граждан.

Фото: трансляция с сайта ЗакСа