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Спикер ЗакСа провел урок в парламентаризма в гимназии №70
Сегодня, 18:09
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smirenny

Спикер ЗакСа провел урок в парламентаризма в гимназии №70

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Макаров отметил хорошую подготовку старшеклассников и их интерес к жизни страны и города.

В понедельник, 19 апреля, один из уроков десятиклассников гимназии №70 Петроградского района был необычным. В рамках образовательного проекта "Школа современного парламентаризма" урок провел председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров. 

ЗакС запустил проект к 115-летию первого заседания Государственной думы Российской империи.

Все политические институты должны работать на укрепление страны и общества. Такова главная миссия российского парламентаризма.

Вячеслав Макаров

Чиновник проверил знание школьников политических терминов, принципов устройства органов власти, основ правовой базы и работы петербургского парламента, официальных символов города, а также ответил на все интересующие вопросы.

Отмечается, что в ходе урока использовались материалы "Парламентского видеословаря" (межфракционный проект ЗакСа для школьников).

Помимо этого грамотами наградили директора гимназии за высокий профессионализм и двоих учеников за первое место в районном этапе Всероссийской олимпиады по обществознанию. Благодарностями отмечены заместитель директора гимназии и учитель истории. 

Ранее мы писали, что в Выборге состоялся фестиваль спорта "Леди совершенство".

Фото: Piter.TV

Теги: вячеслав макаров, закс, парламентаризм
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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