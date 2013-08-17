Спикер ЗакСа провел урок в парламентаризма в гимназии №70

Макаров отметил хорошую подготовку старшеклассников и их интерес к жизни страны и города.

В понедельник, 19 апреля, один из уроков десятиклассников гимназии №70 Петроградского района был необычным. В рамках образовательного проекта "Школа современного парламентаризма" урок провел председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров.

ЗакС запустил проект к 115-летию первого заседания Государственной думы Российской империи.

Все политические институты должны работать на укрепление страны и общества. Такова главная миссия российского парламентаризма. Вячеслав Макаров

Чиновник проверил знание школьников политических терминов, принципов устройства органов власти, основ правовой базы и работы петербургского парламента, официальных символов города, а также ответил на все интересующие вопросы.

Отмечается, что в ходе урока использовались материалы "Парламентского видеословаря" (межфракционный проект ЗакСа для школьников).

Помимо этого грамотами наградили директора гимназии за высокий профессионализм и двоих учеников за первое место в районном этапе Всероссийской олимпиады по обществознанию. Благодарностями отмечены заместитель директора гимназии и учитель истории.

Ранее мы писали, что в Выборге состоялся фестиваль спорта "Леди совершенство".

Фото: Piter.TV