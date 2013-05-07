В Выборге состоялся фестиваль спорта "Леди совершенство"

На открытии фестиваля Валерий Савинов вручил почетные грамоты администрации представителям спортивной школы олимпийского резерва "Фаворит".

На выходных в спортивном комплексе с бассейном "Фаворит" прошел фестиваль женского спорта Ленинградской области "Леди совершенство". В соревнованиях приняли участие 10 команд из поселений Выборгского района и муниципальных образований региона. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Участниц фестиваля приветствовал первый замглавы районной администрации Валерий Савинов, депутат ЗакСа Ленобласти, исполнительный директор общественного объединения "Фаворит Выборг" Михаил Макаров, председатель федерации женского спорта Выборга и Выборгского района Марина Петрова.

На открытии фестиваля Валерий Савинов вручил почетные грамоты администрации представителям спортивной школы олимпийского резерва "Фаворит": тренеру по лыжным гонкам, члену команды "Первомаечка" Елене Ижутиной и инструктору-методисту, главному секретарю фестиваля "Леди совершенство" Ольге Левахиной. Золотой знак отличия ВФСК "ГТО" получила участница команды "Выборжанка" Валентина Ламанен.

Фестиваль "Леди совершенство" начался с представления командами "визитных карточек". После общей разминки участницы соревновались в комбинированной эстафете, настольном теннисе, дартсе, волейболе, плавании, пулевой стрельбе. Также они выполняли нормы ГТО.

После двухдневных соревнований победила команда "Радуга" (Выборг), на втором месте – "Выборжанка" (Выборг), третье место завоевала "Первомаечка" (Первомайское поселение Выборгского района).

Организаторами областного фестиваля женского спорта "Леди совершенство" являются комитет по физической культуре и спорту Ленобласти, администрация МО "Выборгский район", МБУ "ФСЦ "Фаворит", федерация женского спорта Выборга и Выборгского района при активном содействии ОО "Фаворит Выборг".

В конце прошлой недели в Выборге прошла "Ярмарка вакансий".

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО