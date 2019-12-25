В Выборге прошла "Ярмарка вакансий"

В рамках встречи прошли прямые переговоры соискателей с работодателями, желающие могли задать интересующие вопросы, а определившиеся – написать резюме.

В конце прошлой рабочей недели в лекционном зале библиотеки А. Аалто прошла традиционная "Ярмарка вакансий". Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В мероприятии приняли участие 17 работодателей Выборгского района из производственной сферы, здравоохранения, образования, торговли и др. Соискатели ознакомились с вакансиями птицефабрики "Роскар", предприятий: "Выборгский судостроительный завод", "Порт Логистик", "Гранит Возрождение" и т.д.

В рамках встречи прошли прямые переговоры соискателей с работодателями, желающие могли задать интересующие вопросы, а определившиеся – написать резюме.

Наиболее востребованными остаются рабочие профессии. В Выборгском районе требуются водители, слесари, электрики, сантехники, продавцы, сварщики, уборщики.

Ярмарка вакансий рабочих мест была организованна Выборгским филиалом центра занятости населения Ленобласти при поддержке районной администрации.

В конце прошлой недели в Выборге начали ремонтировать дороги горячим асфальтом.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО