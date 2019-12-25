В Выборге начали ремонтировать дороги горячим асфальтом

Также специалистами районной администрации вместе с представителями порядных организаций проводится проверка дорожного полотна города в рамках гарантийных обязательств.

В рамках текущего содержания начались работы по ремонту дорожной сети Выборга большими картами с применением горячего асфальта. Уже сегодня на перекрестке улицы Гагарина и улицы Приморской производится укладка асфальта. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

На следующей неделе будет проводиться ремонт картами по улице Приморской, Гагарина (до улицы Круговой), по Крепостной (от Гагарина) и по улице Куйбышева – на перекрестках с улицы Ильинской и улицы Акулова. В зависимости от погодных условий план работ может корректироваться.

Также специалистами районной администрации вместе с представителями порядных организаций проводится проверка дорожного полотна города в рамках гарантийных обязательств. В случае обнаружения дефектов составляется акт и выдается предписание подрядчику на их устранение в срок до 1 мая.

Также ранее по поручению главы районной администрации Ильдара Гилязова, комитетом дорожного хозяйства было направлено обращение в адрес ГУП "Леноблводоканал" с просьбой устранить выявленные недостатки на дорогах в кратчайшие сроки. Специалистами были зафиксированы просадки дорожного полотна на сетях водоснабжения и водоотведения, а также разрушения асфальтобетонного покрытия возле колодцев инженерных коммуникаций.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО