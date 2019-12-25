Коммунальные предприятия до 30 апреля должны устранить дорожные дефекты в Выборге

Дорожный комитет направил в адрес ГУП "Леноблводоканал" перечень примерно из 50 участков поврежденных муниципальных дорог.

В ходе проверки улично-дорожной сети Выборга администрацией Выборгского района зафиксированы просадки дорожного полотна на сетях водоснабжения и водоотведения, а также разрушения асфальтобетонного покрытия возле колодцев инженерных коммуникаций. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Дорожный комитет направил в адрес ГУП "Леноблводоканал" перечень примерно из 50 участков поврежденных муниципальных дорог. В нем содержится просьба принять меры по устранению недостатков до 30 апреля.

Районная администрация ежегодно требует исполнения гарантийных обязательств, в том числе по восстановлению участков, поврежденных вследствие проведения аварийно-ремонтных работ.

В Выборге в 2021 году запланировано отремонтировать около 60 участков дорог местного значения. На это выделено почти 130 млн рублей из областного и местного бюджетов.

Фото: Piter.tv