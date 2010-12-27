Петербургский ЗакС займется установкой "противогазовых" сигнализаций после взрыва на народного Ополчения

Законопроект приняли в первом чтении.

После взрыва в жилом доме на проспекте Народного Ополчения в Красносельском районе Санкт-Петербурга, в местном Законодательном Собрании задумались об установке в жилых домах специальных датчиков по утечке газа. Как заявил 14 марта на собрании спикер парламента Вячеслав Макаров, такие меры предотвратят взрывы.

Для того чтобы инициатива ступила в силу необходимо изменить технический регламент при строительстве домов. Парламентарий отметил, что процесс уже запущен.

Законопроект приняли в ЗакСе в первом чтении и отправили на доработку. Если он пройдет во втором чтении, его направят в Госдуму.

Напомним, вечером 13 марта прогремел взрыв в доме на Народного Ополчения. В результате случившегося пострадали три человека, одного из них госпитализировали с ожогами. По факту происшествия Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".