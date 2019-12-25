Спикер ЗакСа Макаров призвал петербуржцев "перебдеть" коронавирусные времена

Вячеслав Макаров заверил, что Петербург, как и требовал того президент Владимир Путин, работает на опережение.

Председатель парламента Петербурга Вячеслав Макаров на заседании 22 апреля заявил, что сложное время борьбы с COVID-19 надо переждать и "перебдеть".

Вячеслав Макаров заверил, что Петербург, как и требовал того президент Владимир Путин, работает на опережение. При этом он призвал не строчить как из пулемета ради пиара законами, которые не подтверждены деньгами.

Такие действия Макаров сравнил с действиями героя из "Операции "Ы" и других приключений Шурика". "Песчаный карьер – я!. Цементный завод – я! Ликероводочный завод – я! Спикер отметил, что и у нас есть такие люди, но сейчас не до политических капиталов.

Депутаты ЗакСа просят у Путина деньги, поднимая шум по просьбе Беглова.

Фото:assembly.spb.ru