Депутаты ЗакСа просят у Путина деньги, поднимая шум по просьбе Беглова

В настоящий момент под документом подписались шестеро народных избранников.

Депутаты Законодательного собрания Петербурга написали письмо президенту России Владимиру Путину, в котором попросили срочно выделить деньги из Фонда национального благосостояния или федерального бюджета на борьбу с коронавирусом и его последствиями. Документ подписали во время пленарного заседания шестеро народных избранников, в их числе "Яблочник" Борис Вишневский, коммунисты Ирина Иванова, Ольга Ходунова, Александр Рассудов, Алексей Ковалев из "Справедливой России" и депутат от "Партии Роста" Максим Резник.

Накануне во время заседания городского правительства губернатор города Александр Беглов в эмоциональной форме заявил, что Петербург нуждается в аппаратах ИВЛ и средствах индивидуальной защиты для врачей. Градоначальник отметил, что город подошел к "красной черте" и потребовал помощи от депутатов всех уровней на взыскание дополнительных средств, пишет "Фонтанка".

В письме Путину цитируются высказывания Беглова о том, что петербургский бюджет "трещит по швам", а депутаты должны поднять "шум на федеральном уровне" по поводу того, что "городу не хватает денег на оборудование" и др.

Ранее Беглов рассказал, как город поможет жителям и бизнесу во время пандемии.

Фото: ВКонтакте / Александр Беглов