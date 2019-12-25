Беглов рассказал, как город поможет жителям и бизнесу во время пандемии

Губернатор подчеркнул, что Петербург всегда справлялся с трудностями, и эта ситуация не станет исключением.

Губернатор Петербурга Александр Беглов во время заседания правительства обсудил меры социальной поддержки горожан и бизнеса в период пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Глава города заявил, что Петербург всегда справлялся с трудностями, и эта ситуация не станет исключением. Он отметил, что Северная столица готова к борьбе с коронавирусом, в частности, есть койки и вся необходимая инфраструктура.

Социальная поддержка горожан

Во время заседания Беглов отметил, что для более эффективной работы необходимо модернизировать сферу социального обслуживания. Речь идет о дистанционном оказании услуг. Градоначальник заявил, что поддерживать нужно не только госучреждения, но и различные НКО. По его мнению, так справиться с коронавирусом можно будет гораздо быстрее.

Отдельное внимание уделили развитию садоводческих и дачных некоммерческих объединений. Многие горожане предпочли самоизолироваться на дачах в Ленобласти. В настоящий момент это единственный безопасный вариант провести время на свежем воздухе.

Беглов заявил о важности открытия в садоводствах медпунктов. Если медучреждения не смогут помочь гражданам, то нужно организовать доставку заболевших в город.

Глава города отметил, что в 2020 году на соцподдержку граждан планируют потратить 87,9 млрд рублей, это на 4 млрд больше, чем в 2019 году. С начала года выплаты были проиндексированы на 3,97 %.

Поддержка бизнеса в условиях пандемии коронавируса

Из-за распространения COVID-19 в сложной ситуации оказался малый и средний бизнес. Чтобы поддержать предпринимателей, в Петербурге реализован ряд мер. В частности, бизнесменам предложили перепрофилировать производство.

Как рассказал руководитель Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Кирилл Соловейчик, в марте и апреле более 50 предприятий начали изготавливать средства индивидуальной защиты. Таким образом, им удалось сохранить рабочие места и остаться на плаву в период пандемии.

С 3% до 1% была снижена ставка для предприятий, которые занимаются выпуском средств индивидуальной защиты, антисептиков и медтехники. За месяц выдано 14 займов на общую сумму 42,05 млн рублей. В настоящий момент городские власти готовят второй пакет поддержки предпринимателей, которые пострадали из-за пандемии коронавируса.

В завершении своей речи губернатор попросил депутатов Законодательного собрания уговорить людей оставаться дома. Он отметил, что соблюдение режима самоизоляции напрямую зависит от количества зараженных. Также он призвал парламентариев помогать своим избирателям, которые оказались в сложной ситуации из-за коронавируса. Беглов подчеркнул, что преодолеть сложности можно только совместными усилиями.

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