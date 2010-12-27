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Спикер ЗакСа: "Дресс-код будут соблюдать все"
Сегодня, 12:42
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Shdaria
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Спикер ЗакСа: "Дресс-код будут соблюдать все"

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В Мариинский дворец мужчины смогут попасть только в костюмах и галстуках.

13 сентября спикер петербургского ЗакСа сообщил, что в Мариинский дворец вводится дресс-код. Теперь, каждый мужчина, который намерен попасть в Мариинский дворец должен быть в костюме и галстуке. 

"Никогда в Законодательное собрание не проникнут люди в шлепках, халатах, шортах. Дресс-код будут соблюдать все", – отметил спикер. Позже Макаров добавил, что в случае, если некоторые депутаты позволят себе прийти в неподобающем виде, то с этим разбираться он будет лично.

Напомним, 9 сентября мы сообщали о том, что в ЗакСе отчитывают всех мужчин без галстуков.

Теги: дресс-код в мариинке , закс , мариинский дворец , новости петербург , новости спб , петербург
Категории: Новости СПб Лента новостей

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