Спикер ЗакСа: "Дресс-код будут соблюдать все"

В Мариинский дворец мужчины смогут попасть только в костюмах и галстуках.

13 сентября спикер петербургского ЗакСа сообщил, что в Мариинский дворец вводится дресс-код. Теперь, каждый мужчина, который намерен попасть в Мариинский дворец должен быть в костюме и галстуке.

"Никогда в Законодательное собрание не проникнут люди в шлепках, халатах, шортах. Дресс-код будут соблюдать все", – отметил спикер. Позже Макаров добавил, что в случае, если некоторые депутаты позволят себе прийти в неподобающем виде, то с этим разбираться он будет лично.

Напомним, 9 сентября мы сообщали о том, что в ЗакСе отчитывают всех мужчин без галстуков.