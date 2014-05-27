Спикер ЗакСа назвал депутата оппозиции предателем Родины

Макаров жестко высказался в адрес коллег, которые посетили встречу с представителями дипкорпуса Финляндии.

В среду, 17 февраля, во время обсуждения награждения сотрудников полиции председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров раскритиковал своих коллег, которые посетили встречу с представителями дипкорпуса Финляндии.

Быть иностранцем в своей стране, что может быть хуже и мерзостнее? Не надо шакалить, сразу говорю, не надо шакалить по иностранным консульствам передает слова чиновника издание 78.ru.

Оппозиционерам не понравилась идея об объявлении благодарности нескольким силовикам. Борис Вишневский и Максим Резник сочли инициативу неуместной. В ответ Макаров резко высказался, в своей речи намекнул на нетрадиционную сексуальную ориентацию оппонентов. Поводом для этого стало участие депутатов во встрече с сотрудниками финского МИДа на территории консульства страны Суоми в Петербурге. Несмотря на то, что дискуссии были закрыты, в СМИ сообщили, что собравшиеся обсудили экологию, защиту прав ЛГБТ и незаконные митинги в поддержку Алексея Навального.

Про ЛГБТ — это ваше дело, обнимайтесь, целуйтесь с ними, сколько хотите, так и до греха недалеко, смотрите там осторожней Вячеслав Макаров.

Ранее мы писали, что Вячеслав Макаров призвал "не шакалить по иностранным посольствам".

Фото: пресс-служба Законодательного собрания