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Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров не стал комментировать отказ в аккредитации журналистов
Сегодня, 15:40
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smirenny

Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров не стал комментировать отказ в аккредитации журналистов

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Чиновник посоветовал обратиться в управление информации ЗакСа.

В среду, 13 января, на брифинге Законoдательного собрания спикер петербургского парламента не стал прямо отвечать, почему отдельным городским журналистам отказывает в аккредитации, сообщило издание "ЗакС.ру".

По словам Макарова, он с большим уважением относится к корреспондентам, в том числе к тем, кто выражает "другие позиции". Чиновник посоветовал обратиться в управление информации ЗакСа и уже там узнать о причинах отказа в аккредитации. Отмечается, что накануне корреспонденту "Эха Москвы в Петербург" отказали из-за большого количества заявок от журналистов, хотя в разгар заседания в помещении находилось не более четырех человек. 

Ранее мы писали, что депутаты ЗакСа не захотели рассматривать инициативы парламентария Анохина.

Фото: Piter.TV

Теги: аккредитация журналистов, вячеслав макаров
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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