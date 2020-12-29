Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров не стал комментировать отказ в аккредитации журналистов

Чиновник посоветовал обратиться в управление информации ЗакСа.

В среду, 13 января, на брифинге Законoдательного собрания спикер петербургского парламента не стал прямо отвечать, почему отдельным городским журналистам отказывает в аккредитации, сообщило издание "ЗакС.ру".

По словам Макарова, он с большим уважением относится к корреспондентам, в том числе к тем, кто выражает "другие позиции". Чиновник посоветовал обратиться в управление информации ЗакСа и уже там узнать о причинах отказа в аккредитации. Отмечается, что накануне корреспонденту "Эха Москвы в Петербург" отказали из-за большого количества заявок от журналистов, хотя в разгар заседания в помещении находилось не более четырех человек.

Ранее мы писали, что депутаты ЗакСа не захотели рассматривать инициативы парламентария Анохина.

Фото: Piter.TV